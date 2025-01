Oasport.it - LIVE Sinner-Giron 6-3 6-4 6-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro irrompe senza problemi agli ottavi

11:22 Si chiude qui anche la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.11:21è il tipo di giocatore capace di mettere in palla. Per8 ACE e 2 doppi falli. Jannik ha servito il 60% di prime ricavando l'82% di punti. Difficoltà per l'americano con la seconda, dalla quale ha estratto soltanto il 35% di punti.JANNIKb. MARCOS6-3 6-4 6-2! Finisce qui, con il servizio vincente dell'italiano.voladove attende uno tra il danese Holger Rune ed il serbo Miomir Kecmanovic.