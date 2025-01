Lanazione.it - La pianista russa. Anna Vinnitskaya ospite degli ’Amici’

Torna protagonista del cartelloneAmici della Musica di Firenze, dopo il successo del suo recital del 2023,, che oggi alle 16 sarà sul palco del Teatro della Pergola. La quarantunenne, che vinse nel 2007 il ’Queen Elisabeth Music Competition’, continua a distinguersi come musicista di classe, come una grande interprete del nostro tempo. Lo farà anche in questo atteso appuntamento fiorentino che la vede alle prese con una selezione dai Lieder ohne Worte di Mendelssohn (op. 67 n. 2; op. 30 n. 4; op. 30 n. 6, ’Venetianisches Gondellied’; op. 67 n. 4, ’Spinnenlied’), la Sonata in sol maggiore, ’Fantasia’, D. 894 di Schubert, il Carnaval, op. 9 di Schumann e Zirkustänze di Widmann. Un repertorio che è assolutamente in linea con l’estro di questa fantastica, richiestissima dalle migliori orchestre internazionali che non si abbandona mai a un virtuosismo fine a se stesso, ma lo usa come mezzo di espressione, che poi fonde con un suono naturale e sempre colorato, capace di raccontare storie attraverso la musica e affascinare ogni tipo di pubblico.