Movieplayer.it - Emilia Pérez: Zoe Saldana svela quale mentalità ha trasferito nella recitazione

Leggi su Movieplayer.it

La star del film di Audiard ha raccontato come ha sfruttato un'altra fase della sua formazione per il lavoro di attrice. Zoeè impegnata con il resto del cast dinelle classiche interviste legate al tour promozionale del film di Jacques Audiard, disponibile nelle sale. Nel corso della chiacchierata con W Magazine,hato in che modo ha sfruttatounaacquisita nel corso di un'altra fase della sua formazione. Il rapporto con la danza di ZoeLa star diè cresciuta artisticamente nel balletto e nonostante abbia abbandonato quella strada da tempo, ha acquisito unache si è rivelata utile anche. "Ho avuto un periodo, intorno ai 18 .