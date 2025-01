Ilfattoquotidiano.it - Delitto di via Poma, “quel bigliettino lasciato da una poliziotta sulla scena del crimine è la prima traccia del depistaggio”: Quarto Grado svela nuovi elementi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

l’appartamento al terzo piano in via Carloadesso è diventato un bed and breakfast e sul luogo del, esattamente nel punto in cui fu uccisa una ragazza, c’è un enorme cuore rosso in muratura luminoso.lo di Simonetta Cesaroni ha cessato di battere 34 anni fa, la sera del 7 agosto del 1990 quando un assassino senza volto né un nome l’ha brutalmente assassinata ferendola a morte con una lama mai rinvenuta. Dopo che la Gip Giulia Arcieri ha respinto la richiesta di archiviazione dell’inchiesta riaperta nel 2022 suldi via, grazie a degli esposti presentati dalla famiglia Cesaroni, eccoche potrebbero aiutare a far luce suldell’estate di Italia 90.“Ci aspettiamo che ricomincino da capo le indagini, come se fosse un foglio bianco su cui riscrivere tutto”, dice oggi Paola Cesaroni chela notte trovò il corpo barbarizzato della sorella negli uffici dell’Aiag in via Carlodove andò a cercarla a tarda sera insieme al fidanzato Antonello e al datore di lavoro di Simonetta, Salvatore Volponi.