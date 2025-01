Sport.quotidiano.net - Carpi, la carica di Theiner: "La piazza giusta per me"

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Davide SettiA 20 anni ha già una bacheca affollata di trofei Daniel, ma è dache può decollare la sua carriera. Perso Pezzolato, che il Modena ha voluto mandare altrove a giocare, ilsi è cautelato fra i pali con il guardiano meranese classe 2004, nuovo vice di Sorzi, presentato ieri presso ’T Motor’, affiancato dal responsabile vendite Fabrizio Marchi. "Le prime impressioni di questi giorni sono molto positive – ha spiegato– sto cercando di capire la filosofia del mister e con Sorzi c’è stato subito un bel feeling. Ho seguito le ultime gare dele Matteo sta facendo davvero bene. Ma avere uno così forte davanti è uno stimolo, nel primo anno alla Primavera del Sassuolo avevo davanti Zacchi, che in Nazionale Under 21 ed era un anno più grande di me, ma anche se sapevo che avrei giocato poco durante la settimana non ho mai mollato, per noi portieri deve essere sempre così per farsi trovare pronti.