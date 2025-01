Ilrestodelcarlino.it - Banca Sella, un premio alla ’Coccinella Gialla’

Un riconoscimento all’eccellenza civica e produttiva di CentoPatrimoni, in collaborazione con la squadra di basket locale Benedetto XIV, ha dato vita a un progetto che celebra le eccellenze del territorio di Cento: ilPatrimoni. Questo riconoscimento,sua prima edizione, è stato concepito per valorizzare personalità straordinarie che attraverso il loro impegno civico e produttivo arricchiscono la comunità centese. Ilnasce dvolontà dell’azienda di essere non solo un punto di riferimento nella gestione di patrimoni, ma anche un soggetto attivo nel sostegno e nella crescita delle comunità in cui opera. A Cento, questo impegno si traduce in iniziative che promuovono la sostenibilità sociale, la cultura e l’inclusione, in stretta sinergia con i valori e le esigenze del territorio.