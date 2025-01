Lapresse.it - Australian Open 2025, Sonego batte Maroszan e passa agli ottavi

Prosegue il cammino di Lorenzo. Il tennista azzurro, numero 55 del ranking, ha sconfitto il numero 59, l’ungherese Fabian, in un match dei sedicesimi del torneo, con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-1, 6-2 edi finale.esthrough.mp4 ?wins 6-7 7-6 6-1 6-2, making it to the Round of 16 at the #Ausfor the first time! pic.twitter.com/WtRqCbWaiF— #Aus(@) January 18,Vincono, Michelsen, De Minaur e TienVittorie eggioanche per lo statunitense Alex Michelsen, (6-3, 7-6, 6-2 a Khachanov), il numero 8, l’o Alex De Minaur, che ha sconfitto l’argentino Cerundolo (5-7, 7-6, 6-3, 6-3) e lo statunitense Learner Tien, 7-6, 6-3, 6-3 al francese Moutet.