Atalanta Napoli 2-3, show al Gewiss per la partita scudetto: Lukaku regala tre punti a Conte

di Redazione JuventusNews242-3, dopo una grandestrappa trea Gasperini: il resoconto del matchSpettacolo e ritmi altissimi in quella che sembrava già la gara. Ilmanda ko l'di Gasperini che non perdeva in Serie A da quattro mesi:strappa treimportantissimi in otticarimontando il match con Politano, McTominay e.Una grande vittoria delche lancia un chiaro segnale a tutte le rivali tra cui anche la Juve che ha battuto il Milan.