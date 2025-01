Liberoquotidiano.it - Università, Bernini: "Ia e piano Africa per futuro profondamente innovativo"

Milano, 17 gen. - (Adnkronos) - “Viviamo due tempi, quello dell'intelligenza artificiale e quello dell'ed è importante che queste due cose siano state messe insieme in questa inaugurazione dell'anno accademico, per identificare uno scenario”. Così il ministro dell'e della Ricerca, Anna Mariaintervenendo all'inaugurazione del nuovo anno accademico dell'Cattolica di Milano. “Intelligenza artificiale e algoritmi -ha aggiunto la ministra- hanno senso solo se fondati sulla centralità della persona. Con il patto educativo sulle nuove tecnologie che sono già qui, noi possiamo decidere di non subirle, ma di accompagnarle o governarle”. Parlando poi delMattei, la ministra ha sottolineato che “per noi non è una forma di cooperazione arricchita o abbellita, ma un vero e proprio partenariato.