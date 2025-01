Tvplay.it - Un rinforzo per Gasperini, l’Atalanta ne mette due nel mirino

La Dea pensa al colpo e serve due nomi sulla lista: l’obiettivo è chiaro.di Gian Pierosi prepara alla super sfida di domani sera contro il Napoli. La Dea è reduce da tre pareggi ed una sconfitta e non ha mai vinto nelle rime quattro partite del 2025. Conquistare i tre punti nel tac casalingo contro il Napoli darebbe una scossa a tutto l’ambiente che, mai come quest’anno, vede lo scudetto come un obiettivo concreto, quantomeno alla portata del club bergamasco.Unpernedue nel(LaPresse) tvplay.itQuanto al mercato l’attenzione della dirigenza delè rivolta soprattutto al reparto offensivo. Non serve una punta, per il cui ruolo ha recuperato Mateo Retegui e ha iniziato il recupero in campo Gianluca Scamacca, bensì un trequartista che possa inventare e creare gioco per assistere proprio ai due lì davanti, soprattutto perchè è ormai chiaro che Ademola Lookman sarà oggetto del desiderio di parecchi club europei a fine stagione, edifficilmente riuscirà a trattenerlo.