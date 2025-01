Lanazione.it - Servizio Civile, 43 posti per i giovani che vogliono aiutare ragazzi e disabili

Firenze, 16 gennaio 2025 – Accompagnare bambini ea scuola e nelle attività pomeridiane, partecipare alle attività educative, di intrattenimento e di gioco nei nidi, contribuire al trasporto sociale e sanitario delle persone in difficoltà partecipare alle iniziative di orientamento e accompagnamento per gli adolescenti, supportare le attività di socializzazione e di inserimento per le persone diversamente abili. E' quello che potranno fare iche faranno iluniversale nei progetti promossi dalle cooperative aderenti a Confcooperative Toscana nella provincia di Firenze. Sono disponibili 43nei seguenti progetti. Per il programma Educazione solidale, in coprogrammazione con il Consorzio Zenit - sede locale dei Salesiani per il Sociale Aps: “Attivarsi al futuro” e “Luoghi di partecipazione”, con la cooperativa sociale Macramè per dare a bambini esupporto nei compiti, in laboratori tematici e attività ludiche, gite, centri e soggiorni estivi.