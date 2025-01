Quotidiano.net - Perché le arance piccole costano meno di quelle grandi

Roma, 17 gennaio 2025 – Cosa è meglio mettere nel carrello del supermercato questa settimana? Lo suggerisce La Borsa della Spesa, badando a convenienza e stagionalità. Secondo il servizio settimanale di BMTI e Italmercati rete di Imprese in collaborazione con Consumerismo No Profit, è ancora il momento giusto per acquistare agrumi, anche per far fronte ai virus stagionali:bionde, clementine, mandarini etarocco, la varietà a polpa rossa. Frutta: leNello specifico, per quanto riguarda lebionde, è quasi giunta al termine la campagna della varietà Navelina ed è iniziata la prima produzione delle Washington Navel che questa settimana, all’ingrosso, è disponibile intorno a 1,20 euro/kg (calibro medio). Variano tra 0,60 a 0,80 euro/kg, invece, i prezzi all’ingrosso delledi calibro piccolo, sia bionde che rosse, molto richieste e ideali per gustose spremute.