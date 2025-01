Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Mastropietro, Cassazione conferma ergastolo per Oseghale. La madre della ragazza “felice e sollevata”

Arriva alla fine la storia giudiziaria di Pamela, ladi 18 anni romana che era stata violentata, uccisa e fatta a pezzi a Macerata il 30 gennaio del 2018, con ladell’per Innocent. La Corte diha depositato oggi il verdetto con cui ha respinto il ricorso straordinariodifesa che aveva chiesto di escludere l’accusa di violenza sessuale sulla base di diversi errori materiali e conseguentemente di annullare la sentenza di. I giudici, riuniti in udienza ieri, hanno respinto il ricorso, accogliendo la richiestaProcura generale dipena.Non tardano ad arrivare le prime reazioni. L’avvocato Simone Matraxia, co-difensore con Umberto Gramenzi ha spiegato il dispiacere per il verdetto: “Il fatto che laabbia rigettato il ricorso e non lo abbia dichiarato inammissibile né di primo acchito né alla prima udienza, dimostra direttamente che le nostre ragioni avevano un fondamento.