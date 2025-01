Lettera43.it - Omicidio di Pamela Mastropietro, la Cassazione conferma l’ergastolo per Oseghale

Lahatoper Innocentper l’di. Il 35enne nigeriano è stato condannato al carcere a vita per aver ucciso e fatto a pezzi la ragazza romana, all’epoca 18enne, nel gennaio 2018. I suoi resti vennero trovati in due trolley nelle campagne di Pollenza, in provincia di Macerata. Sul caso ci sono state una sentenza di primo grado, una di Appello, una inche ha rinviato gli atti in Appello e infine l’ultima della. In un secondo processo d’Appello, aera stata riconosciuta anche la violenza sessuale, ed è proprio su questo punto che i legali avevano presentato un ricorso straordinario chiedendo l’esclusione della condanna per questo reato. Lal’ha rigettato e hatoper il 35enne.