Ilrestodelcarlino.it - Lo scrittore Castronuovo e un volume dedicato all’editore Formiggini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un importante editore del Novecento incontra virtualmente un grande collezionista. Domani alle 11, nella sala Codazzi della biblioteca ’Trisi’ di Lugo (piazza Trisi 19), loAntoniopresenterà il’Formíggini, vita umoristica e tragica di un editore del ‘900’ (Pendragon, 2024), nel contesto della mostra ’La biblioteca di Pietro Cavallini, storie e passioni di un collezionista lughese’, in corso fino al 1° febbraio 2025. A corollario della mostra su Cavallini, seguiranno altri due appuntamenti sempre alla biblioteca Trisi. Mercoledì prossimo, il 22, alle 17.30 è in programma una visita guidata gratuita al percorso espositivo, mentre in occasione del finissage di sabato 1 febbraio, alle 11 in sala Codazzi sarà presentato il’La costola di Adamo di Sfinge’, a cura di Jessy Simonini (Fernandel, 2024).