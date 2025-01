Oasport.it - LIVE Skicross, Reiteralm 2025 in DIRETTA: Zuech e Deromedis ai quarti di finale, Galli in semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.09 Secondo quarto diche vede al via Mahler (Canada), Renn (Germania), Drury (Canada) e Bachl-Staudinger (Germania).11.08 Youri Duplessis fa il suo e va in semie in seconda posizione c’è Adam Kappacher che è stato il migliore in partenza.11.06 Si torna al maschile per idi: al via Duplessis (Francia), Raffort (Francia), Kappacher (Austria) e Aujesky (Austria).11.05e Smith sono raggiunte in semida India Sherret e Marielle Berger Sabbatel.11.03 Ultimo quarto dicon Sherret (Canada), Berger Sabbatel (Francia), Redder (Germania) e Een (Svezia).11.02 JOLESECONDA! L’azzurra amministra una buona partenza ed è in semi, prima la svizzera Fanny Smith.11.01 Terzo quarto dicon la nostra Jolein partenza: ci sono anche Smith (Svizzera), Grillet Aubert (Francia) e Schaer (Svizzera).