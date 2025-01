Ilrestodelcarlino.it - "L’impianto rifiuti Edison non s’ha da fare"

Levata di scudi controdinella zona Zipa di Jesi. La mobilitazione è proseguita mercoledì sera, in una partecipata riunione dell’Assemblea permanente nei locali dell’ex circoscrizione di via San Francesco, in cui è stata ribadita una netta contrarietà. Un progetto che a Jesi nonda, hanno spiegato i promotori del ‘fronte del no’ in una brochure, "perché gli jesini e i cittadini dei comuni limitrofi non vogliono questo impianto molto inquinante, come è stato spiegato e discusso nell’inchiesta pubblica fatta al Federico II nei giorni 26 e 30 settembre. Non vogliono lavorazioni per smaltimento amianto e immissione di sostanze velenose nell’aria, perché i valori della qualità dell’aria sono già compromessi su tutta la Vallesina", ricordando che il comune "rientra nell’ex area Aerca", Area ad elevato rischio di crisi ambientale, citando atti e delibere regionali.