Lanazione.it - L’idea di Confcommercio: "Etilometro self service dopo la cena al ristorante"

Leggi su Lanazione.it

di Rossella ConteFIRENZE Tremila etilometri professionali da mettere a disposizione degli esercizi pubblici della provincia di Firenze in modo da permettere ai clienti dei locali di verificare il proprio tasso alcolemico prima di mettersi alla guida. E’ l’obiettivo a cui sta lavorandoFirenze che si sta muovendo per stringere una serie di accordi e convenzioni per fare in modo che ristoranti e pizzerie si dotino dei dispositivi che consentano alle persone di verificare le proprie condizioni a fine. A oggi, invece, l’obbligo scatta solo per i locali aperti anchele 24. "Come Fipeabbiamo avuto un incontro a Roma, perché questo è un problema che riguarda tutta Italia e non solo Firenze, e come FipeFirenze ci stiamo muovendo affinché la nostra città diventi simbolo di un modello virtuoso", sottolinea il presidente Aldo Cursano.