La 61ª stagione dell’Aml A inaugurarla è Lucchesini

Sarà il grande pianista Andreaa dare il via alla 61adei concerti dell’Associazione Musicale Lucchese. L’appuntamento è per domani alle 17.30, all’Auditorium del Conservatorio Boccherini. Storico amicoe amatissimo dal pubblico lucchese,aprirà il concerto con un omaggio al genio di Luciano Berio, del quale nel 2025 ricorre il centenario dalla nascita. Di Berio, compositore tra i più importanti dell’avanguardia europea, eseguirà Six Encores for piano, sei brevi pezzi scritti tra il 1965 e il 1990, i primi quattro dei quali (in ordine di composizione) sono dedicati agli elementi empedoclei: acqua, aria, terra, fuoco. A seguire, un viaggio nel pianismo di Franz Liszt attraverso la sua Sonata in si minore, dedicata a Robert Schumann. Quindi ancora Berio, con Sequenza IV for piano.