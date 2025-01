Lanazione.it - Il record delle 300 donazioni, padre e figlio insieme al Versilia: “È una gioia che si rinnova”

Viareggio, 17 gennaio 2025 – Gli occhi chiari di Riccardo Lubrano, viareggino, donatore di sangue iscritto all’Avis comunale di Viareggio, che ha tagliato il traguardo300, hanno lo sguardo oltre l’infinito. Chi dona, chi compie piccoli grandi gesti che fanno la differenza, allarga gli orizzonti e va oltre la visione del proprio io per vivere pienamente quei valori civili, etici e morali che dovrebbero essere gli ingredienti di un sano vivere comune. Riccardo Lubrano, tecnico nel settore della prevenzione della Usl, è donatore di sangue nel Dna e quando racconta l’esperienza familiare, il fratello Fabrizio è in Croce Verde, lo fa con una naturalezza disarmante e senza sentirsi ‘speciale’. Sposato con Lorella,di Alessio, 21 anni, studente di ingegneria gestionale, anche lui donatore di sangue e non poteva essere altrimenti, Riccardo Lubrano è iscritto all’Avis comunale di Viareggio, sede in Croce Verde, da anni.