Governo promosso in economia: il 70% degli italiani soddisfatto della propria situazione: il sondaggio

La settimana scorsa Youtrend, lunedì scorso ilswg per Mentana, og,gi, venerdì, Nicola Piepoli sul Giornale. Un “triplete” per Meloni e il suo. Anche la rilevazione odierna conferma il boom di fiducia nel premier cui corrisponde in pieno la salute dei Fratelli d’Italia, che il sondaggista sonda al 30 per centro. Dal gennaio 2024 al gennaio 2025 ile la fiduicia personale nella premier sono aumentati. Meloni si trova al 44 per cento dei consensi personali, la fiducia nell’ esecutivo si attesta al 43 per cento. Quest’ultimo dato è molto importante perché ilPiepoli rileva l’incremento che mese dopo mese ilha ottenuto dal gennaio dell’anno scorso. In un anno, evidentemente hanno convinto la politica economica e le riforme cui si sta mettendo mano.