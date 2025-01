Lanazione.it - Ghinelli- Tanti: è arrivato il momento per il "nuovo" San Donato

Arezzo, 17 gennaio 2025 –: èilper il "" San. Il Comune continuerà a far la propria parte in collaborazione con Regione e Asl "Bene sia l'accordo con Inail che il partenariato pubblico/privato" “Oggi abbiamo toccato con mano i molti lavori che interessano la nostra città sul Pnrr in ambito sanitario. Non solo l'ospedale San, ma in particolare la Cittadella della sanità al Pionta e la seconda Casa della Comunità al Baldaccio. Opere strategiche che cambieranno il volto della sanità aretina. Siamo d'accordo con il Presidente Giani sull’esigenza di dare le necessarie risorse al Sanben oltre quelle previste dal PNRR, o attraverso un accordo con Inail o con un accordo pubblico-privato. Dopo anni ile il Comune continuerà a fare la propria parte”.