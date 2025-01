Bollicinevip.com - GF, dure critiche di Beatrice Luzzi contro Helena e Jessica: “Danno mostruoso al programma”

Leggi su Bollicinevip.com

nello studio del Grande Fratello attaccaMorlacchi edPrestesConfronto traPrestes eMorlacchi al GF,le criticaDurante la 23esima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera c’è stato anche un confronto traPrestes eMorlacchi in studio, durante il qualenon ha potuto fare a meno di dire la sua.nello studio del GF (Screen video Mediaset Infinity)La cantante ha spiegato di non aver chiesto scusa alla modella brasiliana perché pensa che il suo gesto sia stato decisamente più grave, in merito a ciò ha detto: “Devo chiedere semmai scusa a me stessa. Credo che tusia riuscita a far uscire la parte peggiore di me.”. Lei ha così replicato: “Tu sei stata xenofoba con la mia natura e da dove vengo.