Eurodeputato Marco Tarquinio alla marcia di Arezzo

, 17 gennaio 2025 – Domani, sabato 18, ad(con partenza alle 18,30 da Piazza San Jacopo e arrivo a Piazza del Duomo), si svolge ladella Pace della “Rete aretina pace e disarmo”. Ha un titolo particolarmente adatto a questo preciso momento storico, come ricorderà, nel suo saluto,, deputato europeo S&D eletto come “cívico” nel Centro Italia. “Quel titolo 'Disarmiamoci, unica via per la pace' - sostiene- è un’idea-guida limpida, che dovrebbe valere sempre, ispirando un’azione politica concreta e nonviolenta, valorizzando ogni giusto impegno di solidarietà, sostenendo la pratica del confronto civile, coraggioso e inclusivo in ogni parte del nostro mondo purtroppo diseguale e insanguinato”. “In questi giorni - spiega- accadono fatti, sul piano nazionale e internazionale di forte impatto.