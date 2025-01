Amica.it - Eugenia di York da piccola era tale e quale a Lilibet: guardare per credere

Leggi su Amica.it

Nel 2024 il magazine britannico Hello! dedicò un articolo all’eccezionale somiglianza tra Lucas Tindall, terzogenito di Mike e Zara Tindall, e il bisnonno materno, il principe Filippo. Le foto che provavano la condivisione dei geni fecero il giro del web: impossibile non restare a bocca aperta di fronte alle affinità fisiche del bambino e del compianto marito della regina Elisabetta. A distanza di quasi un anno la rivista torna a far parlare di sé trovando un’altra eccezionale somiglianza royal. Quella tradi, secondogenita di Sarah Ferguson e del principe Andrea, eDiana, figlia di Meghan Markle e del principe Harry.di: la foto sorprendenteLa principessaha fatto notizia quando è apparsa nel suo primo ritratto da sola nel giorno del suo primo compleanno.