Come valorizzare un abito rosso già visto e rivisto? Con un accessorio che slancia la figura

Se vi serve qualche dritta in fatto di stile, potreste rivolgervi direttamente a Letizia di Spagna, regina nel combinare eleganza e funzionalità. Durante la recente cerimonia a Barcellona per i XIX Premi della Fondazione Dexeus Mujer, la sovrana ha catturato l’attenzione con un look sofisticato ma accessibile: une una cintura nera che valorizzava il punto vita e neva la. Un esempio perfetto diun singolo dettaglio possa trasformare un outfit, una masterclass per donne che desiderano un look raffinato ma pratico. Letizia di Spagna: i migliori Royal Look guarda le foto Letizia di Spagna, look minimal ma d’impattoL’in crêpedi Dries Van Noten, con la sua silhouette midi aderente e lo scollo rotondo, è stato giàin precedenti occasioni, ma Letizia riesce ogni volta a reinventarlo.