Christopher Aleo | La transizione energetica come opportunità economica

Durante l’Abu Dhabi Sustainability Week 2025, prestigioso evento internazionale dedicato allo sviluppo sostenibile e al progresso socioeconomico,, CEO di iSwiss Bank, ha sottolineato l’urgenza di vedere laun’, e non solouna necessità ambientale.Nel suo intervento,ha messo in evidenzainvestire nelle energie rinnovabili e in modelli di business sostenibili possa non solo proteggere l’ambiente, ma anche generare profitti e creare posti di lavoro, sfatando la percezione che lasia esclusivamente un costo per le famiglie:“Le aziende possono trarre vantaggi concreti dalla sostenibilità, offrendo servizi e soluzioni che si traducono in benefici tangibili per la comunità.”ha inoltre illustrato i progetti più recenti di iSwiss Bank, tra cui iniziative in Nigeria e accordi con i governi di eSwatini, Lesotho e Pakistan per la realizzazione di impianti energetici.