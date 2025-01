Catania scoperta società italiana con sede fittizia a Malta

Leggi su Dayitalianews.com

I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza dihanno smascherato un caso di evasione fiscale internazionale che coinvolge un imprenditore di Linguaglossa. In poco più di cinque anni di attività, l’uomo avrebbe evaso quasi mezzo milione di euro, sottraendoli al fisco italiano.L’indagine, condotta da unità specializzate del nucleo di polizia economico-finanziaria, ha coinvolto un tour operator formalmente registrato a. Secondo le accuse, però, l’azienda sarebbe di fatto gestita e operante esclusivamente in Italia, configurando un possibile caso di ‘esterovestizione societaria’.Le indagini avrebbero fatto emergere delle anomalie come la pluriennale pubblicizzazione di varie tipologie di escursioni, tra cui, l’Etna, le isole Eolie, le Gole dell’Alcantara e Taormina, tramite sito web italiano (.