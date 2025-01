Lanazione.it - Amiata e Valdorcia, tema sicurezza. Incontro sindaci–forze dell’ordine

Sindaci del comprensorio amiatino, forzerappresentate dai più alti gradi provinciali, rappresentanti delle associazioni sociali di categoria imprenditoriale, assieme al prefetto Matilde Perrera, al questore Ugo Angeloni, alla presidente della Provincia Agnese Carletti e al presidente Unione dei Comunie sindaco di Castiglione d’Orcia Luca Rossi hanno affrontato in grande sinergia ildellanel territorio dopo i recenti casi di furti che si sono verificati in abitazioni private a danno di cittadini e attività produttive. Unche ha visto per l’Unione dei Comuniil proseguio di una serie di iniziative tra le varie componenti istituzionali, iniziate a dicembre, e che proseguiranno con periodica cadenza. "È stato unestremamente positivo – ha dichiarato il prefetto Pirrera – I furti in abitazioni si sono ridotti grazie a un maggior controllo disposto dalle forzesul territorio e per una maggiore sensibilizzazione dei cittadini ad usare maggiori misure dipassiva, anche perché la maggior parte dei furti registrati avviene in appartamenti occupati a piano terra e lasciati non custoditi".