Al cinema "Becoming Led Zeppelin", il primo film sul gruppo ufficialmente autorizzato

LONDRA – A 13 anni dal successo nelle sale di tutto il mondo delconcerto “Celebration Day”, che aveva raccolto oltre 50.000 spettatori solo in Italia, arriva per la prima volta neiitaliani solo dal 27 febbraio al 5 marzo in una versione mai vista prima “Led” (elenco sale a breve su nexostudios.it).Diretto da Bernard MacMahon (American Epic) e co-sceneggiato e prodotto da Allison McGourty, “Led” è ilsule ripercorre la storia creativa, musicale e personale dei Led, raccontata attraverso le parole della band stessa. Non solo un documentario, non solo unconcerto, ma il racconto della storia più intensa che il rock abbia mai vissuto, scritta negli annali della storia della musica mondiale e che tutti dovrebbero conoscere.