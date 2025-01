Ilrestodelcarlino.it - Urbino, vittoria al sicuro. Respinto il ricorso del Fabriano Cerreto

Confermato a tavolino quello che l’aveva preso sul campo del(1-4). Il giudice sportivo nella seduta di ieri haildelche chiedeva laa tavolino in quanto l’nella partita del 5 gennaio aveva impiegato il calciatore Osmani che doveva scontare due giornate di squalifica comminategli nel campionato Juniores. "Il calciatore sanzionato con la squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quanto è avvenuta l’infrazione". Rimanendo in Eccellenza il Matelica ha ingaggiato il difensore Simone Siciliano, classe ’99 nella prima parte di stagione con la Nocerina, in Serie D Girone H. e già giocatore in serie D dei Gladiator e dell’Orvietana. Recupero. La gara Portuali Ancona-Sangiustese valevole come recupero della prima giornata del girone di ritorno giocata ieri sera è stata vinta dagli ospiti 4-1: in gol per i Portuali Savini, per la Sangiustese Tarulli, Ionni e doppietta di Grassi.