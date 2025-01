Game-experience.it - Until Dawn Il Film, Sony ha pubblicato il primo trailer ufficiale completo in italiano

Leggi su Game-experience.it

hailindiIl, la trasposizione cinematografica dell’omonimo horror game sviluppato da Supermassive Games. Diretto da David F. Sandberg, noto percome Lights Out e Annabelle 2: Creation, ilpromette di portare sul grande schermo le atmosfere inquietanti e ricche di tensione che hanno reso il videogioco un classico del genere. L’uscita nelle sale italiane è fissata per il 24 aprile 2025.Dopo il teaserdei giorni scorsi, questo nuovo video ha introdotto la trama originale del, che ruota attorno a un gruppo di amici impegnati nella ricerca di una ragazza scomparsa. La loro indagine li conduce in una casa apparentemente abbandonata, che presto si rivela una trappola mortale.Tra misteri, colpi di scena e decisioni fatali, il gruppo affronta una notte piena di insidie, in cui non tutti sopravvivranno fino all’alba.