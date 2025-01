Sport.quotidiano.net - Spal, l’emergenza infortuni si attenua. Dossena ha più scelte in mezzo e in difesa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo quasi due mesi e, allo stadio Porta Elisa misterha effettuato cinque sostituzioni. Nel calcio di oggi siamo ormai abituati a vedere finali di gara con formazioni letteralmente rivoluzionate rispetto a quelle scese in campo dall’inizio. C’è chi ha la possibilità di incidere attraverso la panchina e chi si limita a ruotare i giocatori a propria disposizione inserendo forze fresche. L’allenatore dellafa eccezione, perché a partire da novembre di fatto non ha mai effettuato più di tre sostituzioni. Fino al caso limite di Legnago, dove il tecnico ha cambiato in corsa una sola pedina. Peraltro all’87’, quando Antenucci ha lasciato il posto al debuttante Contè che pochi minuti dopo ha festeggiato il primo gol da professionista.ha costretto mistera fare di necessità virtù, chiamando una manciata di ragazzi della Primavera ogni partita per completare la distinta.