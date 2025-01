Serie A 2024/2025, le probabili formazioni della ventunesima giornata

Leggi su Sportface.it

Ledel campionato di, che andrà in scena da venerdì 17 a lunedì 20 gennaio. Ora che quasi tutte le squadre sono allineate a livello di partite giocate, è arrivato il momento di focalizzarsi sul secondo turno del girone di ritorno, che si aprirà con l’anticipo dello Stadio Olimpico tra la Roma di Claudio Ranieri e il Genoa di Patrick Vieira, in programma venerdì alle 20:45: due squadre con obiettivi diversi, ma bisognose di fare punti.Il sabato inizierà con la partita delle ore 15:00 con il Bologna di Vincenzo Italiano, che ospiterà al Dall’Ara il Monza di Salvatore Bocchetti, in profonda crisi a causa dello scarso rendimento e dell’ultimo posto in classifica. Alle ore 18:00 all’Allianz Stadium andrà in scena il grandissimo match tra la Juventus di Thiago Motta e il Milan di Sergio Conceicao, con i bianconeri che proveranno a riscattarsi dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana subita proprio contro i rossoneri.