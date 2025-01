Lanotiziagiornale.it - Scudo penale per gli agenti, ora Nordio ingrana la retromarcia

Leggi su Lanotiziagiornale.it

“Non si è mai parlato diinteso come impunità” e la norma “sarà messa in un provvedimento a parte, sicuramente non adesso nel ddl Sicurezza” in esame al Senato. Parola del Guardasigilli Carlo, che ieri travolto dalle polemiche – anche a seguito dei fatti di Brescia – ha fatto una velocissima marcia indietro sull’immunità promessa aglidelle Forze dell’Ordine.Unogiudicato da subito incostituzionale dall’opposizione e da una larga parte della dottrina, ma che il ministro Guido Crosetto aveva dato come già concesso, spingendo per inserirlo nel ddl Sicurezza. Un allargamento del provvedimento frenato però dalla Lega (“prima approviamo il ddl così com’è, poi facciamo lo”, aveva detto Massimiliano Romeo). Una prudenza dettata anche dalla ferma opposizione fatta trapelare dal Quirinale, già molto perplesso per almeno cinque punti contenuti dal ddl, a rischio incostituzionalità.