Serieanews.com - Scambio di prestiti: Milan e Roma replicano così l’operazione dell’estate

potrebbero dar vita a un altroproficuo sul mercato di gennaiocome hanno fatto in quello estivo: sul piatto due calciatori in uscitaClaudio Ranieri e Sergio Conceicao pronti a fare come De Rossi e Fonseca (Foto: Ansa) – serieanews.comSiamo a metà stagione e il mercato di gennaio è entrato in pieno fermento. Riparazione significa anche sfoltire le rose liberandosi di calciatori che non fanno più parte del progetto. Lo sanno bene, che già questa estate hanno dato vita ad un’operazione in tal senso, che ha fatto la fortuna di entrambe le squadre.Ilcon la nuova gestione Sergio Conceicao sta cercando il moto per ripartire. Dopo aver cercato di cedere Okafor, il club rossonero ora guarda con interesse alla, con un possibilediche potrebbe rivelarsi vantaggioso per entrambe le parti.