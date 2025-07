Sinner è il tennista più forte? No io dico Alcaraz Un patriota? Dai non scherziamo

di Eugenio Lanza Stavolta ha vinto lui. Gianni il Peccatore lo avremmo chiamato, se ci fossimo trovati in tardo medioevo. E invece no. Oggi è per tutti Jannik Sinner. Ha trionfato a Wimbledon, edizione 2025, rompendo il biennale dominio di Carlos Alcaraz, proprio in finale contro di lui. Beh, che dire della partita? Il murciano si è incaponito con drop shot a volte eseguiti male e a volte inefficaci, e ha cercato di vincere il match giocando sul terreno dell’avversario. Cioè la solidità in battuta. Scelta esiziale. E allora l’altoatesino se lo è mangiato, con un punteggio e in generale una tenzone piuttosto noiosa: 46 64 64 64. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner è il tennista più forte? No, io dico Alcaraz. Un patriota? Dai, non scherziamo

In questa notizia si parla di: sinner - alcaraz - tennista - forte

Cosa succede se Alcaraz non gioca a Madrid: il distacco da Sinner e la finale col n.1 più lontana a Parigi - Carlos Alcaraz scioglierà oggi (tramite una conferenza stampa) le riserve sulla sua eventuale partecipazione al Masters 1000 di Madrid 2025, attualmente in corso di svolgimento sulla terra battuta della Caja Magica.

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già . Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Ambesi: “Sinner e Alcaraz hanno modi diversi di vivere lo sport. Spagnolo primo favorito al Roland Garros” - Dario Puppo, in compagnia di Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, è stato come sempre protagonista dell’attuale versione giornaliera di TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport.

‘Da fondo campo è molto più forte di me’ (Carlos Alcaraz durante la finale di Wimbledon). TG1, link nei commenti #alcaraz #sinner ? Vai su Facebook

Sinner è il tennista più forte? No, io dico Alcaraz. Un patriota? Dai, non scherziamo; Simone Vagnozzi dedica un messaggio a Jannik Sinner: “Sicuro che dopo Parigi saresti diventato ancora più forte”; Wimbledon, Alcaraz: “Sinner più forte da fondo, non potevo fare nulla”.

Sinner è il tennista più forte? No, io dico Alcaraz. Un patriota? Dai, non scherziamo - Gianni il Peccatore lo avremmo chiamato, se ci fossimo trovati in tardo medioevo. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Pagina 1 | Alcaraz con il Re, Sinner da solo: l’assenza dell’Italia a Wimbledon scatena la polemica - Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, si giustifica così: “Capita anche a noi a volte di passare una giornata in famiglia” ... Si legge su tuttosport.com