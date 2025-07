Milan Futuro ufficiale l’arrivo di Petrone | ecco il comunicato del club

Il Milan Futuro si assicura Daniele Petrone, talento classe 2009 in arrivo dal Benevento. Ufficiale l'acquisto a titolo definitivo.

Milan-Bologna, ufficiale: Erlic salta la finale di Coppa Italia per infortunio - Brutte notizie per il Bologna. Erlic sarà costretto a dare forfait per la finale di mercoledì sera allo Stadio Olimpico contro il Milan

Milan, show a Genova e Conceiçao si guadagna la conferma: arriva la conferma ufficiale - Il Milan rimonta il Genoa con due gol in un minuto e si rilancia nella lotta per la Champions League: ed ora Conceiçao resta Milan, show a Genova e Conceiçao si guadagna la conferma: arriva la conferma ufficiale (Ansa Foto) – SerieAnews Che cosa può succedere in due minuti? Nel calcio, tutto.

Ufficiale, Julie Piga rinnova con il Milan - "AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Julie Piga fino al 30 giugno 2027. Julie, classe '98, al Milan dalla stagione 2023/24, è diventata un punto fermo della difesa rossonera arrivando a collezionare, a oggi, 55 presenze e 2 gol.

? L’arrivo di Luka #Modric al Centro Sportivo Ambrosiano per l’idoneità sportiva con il #Milan. (Via @lorenzodeangelis_ ) Vai su Facebook

Colpo a sorpresa, rinforzi anche per il Milan Futuro: è ufficiale, arriva il baby talento - In casa Milan l'obiettivo è far bene la prossima stagione sia con la prima squadra che con la formazione del Milan Futuro. Da spaziomilan.it

Modric-Milan, è ufficiale: visite mediche, firma e saluto ai compagni. Indosserà la maglia numero 14 - Dopo le tante delusioni degli ultimi mesi (con tanto di presa in giro del Fenerbahce per aver soffiato Archie Brown alla squadra di Massimiliano Allegri), i tifosi del Milan possono gioire ... Scrive ilmessaggero.it