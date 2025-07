Violava più volte i domiciliari arrestato dalla polizia

Agenti della Polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare a carico di un ventenne santagatese, già arrestato negli scorsi mesi per estorsione e per danneggiamento seguito. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: arrestato - polizia - violava - volte

