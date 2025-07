Together | Il trailer italiano del folle horror con Dave Franco e Alison Brie

I Wonder Pictures ha svelato il trailer italiano di Together, il folle horror di Michael Shanks, con protagonisti Dave Franco e Alison Brie. A pochi giorni dall’esordio nelle sale USA, e dopo il grande successo di pubblico al Sundance Film Festival ed al festival di genere “SXSW”, Together arriva nelle sale italiane dopo aver ottenuto il benestare della critica italiana attraverso le anteprime organizzate al Biografilm ed al Taormina Film Festival. Il film, ad oggi, detiene uno straordinario 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, che ne certifica lo status di “Fresh”. “ In termini semplici, questo è un film su quanto essere innamorati possa trasformarci ”, ha dichiarato il regista Michael Shanks. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Together | Il trailer italiano del folle horror con Dave Franco e Alison Brie

