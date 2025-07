Daniela Santanché a processo per falso in bilancio rinviata l' udienza I pm | Rischiamo la prescrizione

Nuovi colpi di scena nel processo a carico della ministra Daniela Santanché - e di altri imputati - per il presunto falso in bilancio del gruppo editoriale Visibilia. I giudici hanno accolto la richiesta della difesa di riformulare il capo di imputazione che riguarda solo la società in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Daniela Santanchè, caso Visibilia. Rinvio al 10 giugno per prossima udienza del processo - È ripreso oggi il processo a carico della ministra del Turismo Daniela Santanchè per il caso Visibilia: il 15 aprile infatti il Tribunale di Milano aveva disposto che i capi di imputazione con cui la Procura contesta a Santanchè e ai suoi coimputati le false comunicazioni sociali per il caso Visibilia e alla società le carenze nel modello organizzativo venissero riscritti.

Se mi farò sentire? Assolutamente sì. Quando sarà il momento ci sarò, non mi sono mai nascosta". Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanché, a margine di un appuntamento all'Univesità Bocconi, rispondendo ai cronisti che le chiedevano se anch

