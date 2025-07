Tempo di lettura: < 1 minuto “Pippo sta bene, ma le sue condizioni restano serie. Dopo il brutto incidente di ieri, il cane simbolo di Avellino è stato visitato alla Clinica Veterinaria CMC, dove ha trascorso una notte tranquilla. I veterinari hanno riscontrato diverse fratture alle zampe e stanno monitorando attentamente il suo stato di salute. Vista l’etĂ avanzata e il peso non indifferente, l’equipe medica valuterĂ nei prossimi giorni se e come intervenire chirurgicamente”. A rassicurare gli avellinesi è il sindaco Laura Nargi, che ha voluto ringraziare personalmente tutti coloro che si sono attivati per soccorrere Pippo e che ogni giorno si prendono cura di lui. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Il sindaco Nargi in visita a Pippo: "Monitorato costantemente, non è solo"