Max Angioni chi è il comico passato da Zelig alla conduzione de Le Iene

Capelli scompigliati, espressione da eterno ragazzo spaesato e un tempismo comico senza pari:¬† Max Angioni √® uno di quei personaggi difficili da non notare. Dopo una lunga gavetta, √® riuscito a costruirsi una carriera solida, fatta di risate, palchi importanti e collaborazioni con colleghi iconici. Da¬† LOL ‚Äď Chi ride √® fuori ¬†fino a¬† Le Iene, Max √® una di quelle figure capaci di tenere insieme spontaneit√†, autoironia e una comicit√† che parla davvero a tutte le generazioni. Vediamo pi√Ļ da vicino il suo percorso artistico. Chi √® Max Angioni. Classe 1990, nato e cresciuto a Como, Max Angioni inizia a sperimentare con il mondo dell‚Äôintrattenimento facendo animazione per bambini: un piccolo passo che gli fa capire che il palco, anche se piccolo, √® il suo posto sicuro. 🔗 Leggi su Dilei.it ¬© Dilei.it - Max Angioni, chi √® il comico passato da Zelig alla conduzione de Le Iene

In questa notizia si parla di: angioni - comico - iene - passato

Max Angioni, chi √® il comico passato da Zelig alla conduzione de Le Iene; Max Angioni: ¬ęIo nel girone degli affitti a Milano: c'era una casa con la lavastoviglie per un piatto solo. Far ridere mi ha salvato dai bulli¬Ľ; Risate e spettacoli a Faenza. Stasera sul palco Max Angioni.

Max Angioni, chi è il comico passato da Zelig alla conduzione de Le Iene - Capelli scompigliati, espressione da eterno ragazzo spaesato e un tempismo comico senza pari : Max Angioni è uno di quei personaggi difficili da non notare. Lo riporta dilei.it

Max Angioni, la sindrome dell'impostore, l'incidente che ha cambiato tutto e la terapia: «Momenti di down totale, mi sentivo paralizzato» - Da stasera in prima serata, Max dà il via a Max Working ‚Äď Lavori in corso, dove sperimenterà ... Riporta msn.com