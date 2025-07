Dopo la conferenza di Roma ex premier ucraino accusa l’Occidente | sfrutta l’Ucraina per combattere contro la Russia

L’ex premier ucraino Mykola Azarov ha lanciato una pesante accusa contro i Paesi occidentali. Il loro aiuto a Kiev è solamente finalizzato a contrastare militarmente e politicamente la Federazione Russa, senza alcuna vera motivazione umanitaria o di presunti valori democratici. La Conferenza di Roma. La denuncia di Azarov è arrivata nel contesto della Conferenza internazionale sulla ricostruzione dell’Ucraina, tenutasi a Roma il 10 e l’11 luglio. Le sue parole sono dunque ancora piĂą taglienti e feroci se si considera che sono indirizzate a svelare l’ipocrisia di coloro che in pompa magna si sono riuniti per celebrare la propria generositĂ e bontĂ nell’aiutare un alleato innocente e meritevole. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Dopo la conferenza di Roma, ex premier ucraino accusa l’Occidente: sfrutta l’Ucraina per combattere contro la Russia

