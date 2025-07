Lodi minaccia e rapina il suo ex avvocato | arrestato 31enne con il braccialetto elettronico

Lodi, 15 luglio 2025 – Minaccia e rapina il suo ex avvocato, 31enne con il braccialetto elettronico finisce in manette. È stato arrestato con le accuse di rapina impropria, danneggiamento e violenza privata un marocchino di 31 anni che, il 10 luglio 2025, si è reso protagonista di un’aggressione nei confronti del suo ex legale, avvocato del Foro di Lodi. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile della Questura di Lodi, l’uomo si sarebbe presentato nello studio dell’avvocat a – sua ex difensora – e, in un'escalation di violenza, le avrebbe sottratto con la forza un computer portatile. L’uomo avrebbe tentato anche di colpirla con un pugno e l’avrebbe minacciata pesantemente, intimandole di mettersi in contatto con sua madre e di sollecitarla a sborsare una cospicua somma di denaro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

