Sicurezza stradale e tutela animale | scattano denunce e segnalazioni

Weekend di intensi controlli da parte dei Carabinieri nella Valle del Calore. La Compagnia di Mirabella Eclano, nell'ambito di un servizio straordinario disposto dal Comando Provinciale di Avellino e in linea con le direttive del Prefetto Rossana Riflesso, ha schierato dieci equipaggi per monitorare il territorio, in particolare nelle ore serali e notturne. Nel corso dell'attività, concentrata nei Comuni di Venticano, Montemiletto, Montefalcione e Mirabella Eclano, due persone sono state denunciate in stato di libertà: una per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'altra per guida in stato di ebbrezza.

