Stoccate tra Martina De Ioannon e l’ex Raul | lui fa una gaffe ed è caos sul web FOTO

Ancora riflettori puntati su Martina De Ioannon e la sua vita sentimentale. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver fatto delle confessioni importanti in merito al suo rapporto con Ciro Solimeno, si è resa protagonista di uno scambio di battute social con l’ex Raul Dumitras. Lo scontro va avanti da diversi giorni, ma in queste c’è stato un nuovo round che, almeno dal punto di vista dell’opinione pubblica, ha visto trionfare la De Ioannon, mettendo in cattiva luce Dumitras. Raul Dumitras contro Martina De Ioannon: ma fa una gaffe. Anche se la relazione tra Martina e Raul è giunta al termine da circa un anno, e la ragazza ha intrapreso una nuova storia con Ciro, conosciuto a Uomini e Donne, i due stanno continuando a lanciarsi stoccate social. 🔗 Leggi su Tutto.tv

