Le riprese della nuova serie originale HBO dedicata a Harry Potter sono ufficialmente iniziate nel Regno Unito, presso i Warner Bros. Studios di Leavesden. Dopo un’attesa prolungata e numerosi annunci, l’atteso progetto sta prendendo forma, con un cast rinnovato e nuovi interpreti pronti a portare in vita le avventure del celebre mago. La produzione promette di essere uno degli eventi più rilevanti nel panorama televisivo internazionale per il 2027. le novità sul cast e i nuovi interpreti. gli attori che si uniscono al cast. Tra le new entry nel cast figurano diversi talenti emergenti e professionisti affermati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Harry Potter, riprese in corso della nuova serie HBO