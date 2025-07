Sarà gestito da una giovane imprenditrice nel cuore del paese un nuovo negozio di alimentari

Importante novità per il tessuto commerciale a Sogliano, una nuova apertura Crai in programma mercoledì prossimo, 16 luglio, segnata da un importante progetto di rilancio che ha visto la titolare Jessica Pellegrini, già attiva nel commercio locale, rilevare l’attività preesistente e trasferirla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: sarà - gestito - giovane - imprenditrice

Turismo e promozione. Aperto il nuovo infopoint. Sarà gestito da ’Verdelago’ - Un nuovo servizio è stato attivato nel capoluogo per i turisti in visita a Massarosa. In occasione della Mostra Agrozootecnica, ha aperto ufficialmente, in vista dell’avvio della bella stagione, il nuovo infopoint ricavato negli spazi dell’ex edicola accanto al municipio.

Il Tar fissa la sentenza a gennaio, questa estate il Posa Bar sarà gestito dallo staff del Nyx - ANCONA – Sentenza relativa all’assegnazione del Posa Bar. Il Tar fissa l’udienza al 14 gennaio 2026. Così, almeno per quest’anno, resta valido il bando emesso dal Comune di Ancona e vinto dai gestori del Nyx.

Il campo di San Martino sarà gestito dall'Asd Virtus Chieti - La gestione del campetto polifunzionale “San Martino”, in strada Collebello a Chieti, è stata aggiudicata all'Asd Virtus Chieti.

La Procura di Palermo ha chiuso l’inchiesta per corruzione. Per i pm in cambio di contributi e finanziamenti l’imprenditrice Cannariato avrebbe garantito oltre al pacchetto per il giovane anche altri benefit all’assessore Vai su Facebook

Apre a Triscina lo Zodiaco Burger, food e drink di qualità; Riapre l'isola ecologica di Biancavilla: sarà attiva dal lunedì alla domenica; Nuova vita per la disco che ha fatto ballare intere generazioni della vallata, al timone il dj e il giovane imprenditore.