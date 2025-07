La scaletta del concerto 2025 di Olivia Rodrigo all'Ippodromo La Maura | l'ordine delle canzoni a Milano

Questa sera, martedì 15 luglio 2025, Olivia Rodrigo si esibirà dalle 21:30 sul palco dell'Ippodromo Snai La Maura di Milano, un evento inserito nella rassegna degli I-Days 2025. Qui la scaletta dei brani con cui si esibirà . 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: scaletta - olivia - rodrigo - ippodromo

Olivia Rodrigo in concerto a Milano: parcheggi, strade chiuse, come arrivare e scaletta - Tutto pronto per lo show di Olivia Rodrigo all'Ippodromo Snai San Siro. L'artista si esibirà nell'ambito degli iDays 2025.

Olivia Rodrigo in concerto a Milano: la “scaletta” del suo make up - Pronti? Il 15 luglio Olivia Rodrigo, l’idolo della Generazione Z, sarà a Milano. Arriverà in città per la tappa italiana del suo GUTS World Tour, esibendosi all’Ippodromo SNAI La Maura (sì, proprio come Dua Lipa ).

Olivia Rodrigo a Milano: orari, ultimi biglietti, scaletta, strade chiuse, come arrivare al concerto e dove parcheggiare; Olivia Rodrigo in concerto stasera a Milano agli I-DAYS 2025, la scaletta e cosa sapere; I-DAYS 2025, Olivia Rodrigo: scaletta, info del concerto.

Olivia Rodrigo accende Milano: ecco la scaletta, i look e cosa aspettarsi dal concerto evento - Il grande giorno è arrivato: Olivia Rodrigo si esibisce questa sera, martedì 15 luglio 2025, all’Ippodromo Snai La Maura di Milano per l’unica data italiana del ... Riporta leggo.it

Olivia Rodrigo in concerto stasera a Milano agli I-DAYS 2025, la scaletta e cosa sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Olivia Rodrigo in concerto stasera a Milano agli I- Scrive tg24.sky.it